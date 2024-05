Incontro Elettorale di APP-Avellino Progetto Partecipato: Antonio Gengaro e Lina Russo a San Tommaso il 29 maggio

Mercoledì 29 maggio, alle ore 19:00, presso Piazza Don Luigi Sturzo a San Tommaso, si terrà un’importante iniziativa nell’ambito della campagna elettorale di APP-Avellino Progetto Partecipato. L’evento vedrà la partecipazione del candidato sindaco Antonio Gengaro e della candidata al consiglio comunale Lina Russo.

San Tommaso è stato scelto come sede per questo evento in quanto simbolo dell’attenzione che il nostro movimento riserva alle periferie e ai quartieri meno centrali di Avellino. Crediamo fermamente che ogni angolo della nostra città meriti uguale considerazione e impegno. La nostra priorità è ascoltare e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare di quelli che vivono in aree spesso trascurate.

Antonio Gengaro, candidato sindaco, illustrerà i punti chiave del nostro programma elettorale, con un focus particolare sullo sviluppo delle periferie, la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale. La nostra visione è quella di una città equa e partecipativa, dove ogni quartiere possa crescere senza lasciare nessuno indietro.

Lina Russo, candidata consigliera comunale, condividerà le sue esperienze e le sue proposte per migliorare la qualità della vita a San Tommaso e nelle altre periferie di Avellino. La sua passione e dedizione sono il riflesso dei valori di Avellino Progetto Partecipato: vicinanza, solidarietà e partecipazione attiva.

L’evento rappresenta un’importante occasione per tutti i cittadini di incontrare i candidati, ascoltare le loro idee e discutere le questioni che stanno a cuore alla comunità. APP-Avellino Progetto Partecipato invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per costruire insieme una città migliore, più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.