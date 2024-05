BAIANO – Prosegue il Tour Elettorale di Ines Fruncillo, Candidata alle Europee per Fratelli d’Italia

Ines Fruncillo, candidata alle elezioni europee per Fratelli d’Italia, ha fatto tappa a Baiano nell’ambito del suo tour elettorale. La visita ha avuto luogo presso l’azienda di Michele Colucci, consigliere comunale di Baiano. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse personalità politiche locali, tra cui i consiglieri comunali Beatrice Colucci ed Emanuele Litto, oltre a Pasquale Muccio, consigliere comunale di Sperone.

Da Avella sono intervenuti Mario Montanile, ex assessore e candidato consigliere con la lista “Libero Pensiero”, e Silvio Sepe. Giovanni Candela, membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, ha introdotto l’evento, sottolineando l’importanza della presenza e dell’impegno politico sul territorio.

Ines Fruncillo ha rivolto un appello ai presenti, esortandoli a dare il giusto valore alle prossime elezioni europee. “In Europa si decide il destino dell’Italia”, ha affermato la candidata, invitando i cittadini a voltare pagina rispetto alle attuali politiche ambientali, considerate da Fruncillo come disastrose. Ha quindi sollecitato il sostegno per la creazione di una maggioranza di centrodestra in Europa.

La Fruncillo ha ricordato l’importanza del Baianese, un territorio con una solida tradizione di centrodestra. Ha citato l’esempio di Baiano, che in passato ha espresso un sindaco di centrodestra, Raffaele Napolitano, come testimonianza della vocazione politica della zona. Con queste premesse, la candidata ha auspicato un successo elettorale significativo per Fratelli d’Italia nel Baianese, riconoscendo il ruolo cruciale di questo territorio nella costruzione di un futuro politico più coerente con i valori del centrodestra.

(Albino Albano)