Elezioni Avellino 2026: Mattiello (Siamo Avellino) rilancia con dati e tecnologia la sfida per una città “normalmente” efficiente

Luigi Mattiello, consigliere comunale uscente di Avellino e capogruppo della lista “Siamo Avellino”, si ricandida alle elezioni comunali del 2026 a sostegno di Laura Nargi con una proposta che mette al centro un principio apparentemente semplice: rendere ordinario ciò che dovrebbe già esserlo. Strade manutenute, alberi curati, servizi funzionanti. Non promesse straordinarie, ma metodo scientifico applicato all’amministrazione quotidiana.

Il paradosso dell’ordinario

Mattiello parte da una constatazione critica che riguarda non solo Avellino, ma il dibattito politico locale in tutta Italia: la tendenza a presentare come risultati eccezionali interventi che rappresentano invece il livello minimo atteso da qualsiasi amministrazione comunale. Buche rattoppate e aiuole curate vengono vendute come conquiste, quando dovrebbero essere la normalità.

«La vera sfida elettorale», sostiene Mattiello, «non è promettere una città verde o senza buche, ma dimostrare di avere il metodo – basato su analisi, numeri e competenza scientifica – per rendere questi servizi finalmente ordinari».

La proposta si articola su due assi principali: la manutenzione stradale e la gestione del verde pubblico.

Strade: dalla rincorsa all’emergenza alla programmazione predittiva

Sul fronte viario, la proposta abbandona il modello reattivo – intervenire solo dopo la segnalazione del cittadino o la rottura evidente – per adottare una logica predittiva basata su dati.

La proposta infatti prevede l’utilizzo di Digital Twin e sensori per calcolare la “vita media” di ogni tratto stradale in funzione di variabili misurabili: volume di traffico quotidiano, frequenza di transito dei mezzi pesanti, intensità degli attraversamenti pedonali. L’obiettivo è costruire un piano di rifacimenti programmato con anni di anticipo, differenziando gli investimenti in base all’usura reale e non alla visibilità politica dell’intervento.

Il modello indicato è quello della manutenzione predittiva: sapere oggi quale strada necessiterà di intervento tra tre anni, ottimizzando i costi e prevenendo il degrado strutturale prima che diventi pericoloso o eccessivamente oneroso per le casse comunali.

Verde urbano: agronomi, satelliti e selezione botanica

Più articolata è l’idea sul verde pubblico, che Mattiello inquadra non come questione estetica ma come infrastruttura di salute urbana, tanto più rilevante in un contesto di cambiamento climatico accelerato.

Il punto di partenza è critico: molte delle specie arboree presenti nelle città italiane sono state piantate decenni fa, in un clima sensibilmente diverso da quello attuale, e faticano a sopravvivere alle ondate di calore sempre più intense. La soluzione proposta passa per una consulenza sistematica con esperti agronomi e per una selezione botanica orientata a varietà più resilienti e a minor consumo idrico.

Sul piano tecnologico, il suggerimento introduce il monitoraggio satellitare tramite indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), uno strumento già utilizzato in agricoltura di precisione, applicato qui alla gestione del patrimonio arboreo urbano: consente di rilevare lo stato di salute della vegetazione e l’indice di stress idrico pianta per pianta, permettendo interventi mirati di potatura e irrigazione solo dove effettivamente necessari.

Completa il quadro un censimento dinamico del patrimonio verde, aggiornato in tempo reale, che supera la logica dell’intervento estemporaneo a favore di un piano di gestione che segua i ritmi biologici delle piante e le nuove necessità ambientali.

Nella proposta, Mattiello cita esplicitamente Viale Italia (come per altre zone) come caso simbolico su cui applicare il modello integrato di analisi dei dati e nuove tecnologie, trasformandolo in un riferimento di efficienza e benessere urbano per l’intera città.

“La vivibilità non si costruisce con gli slogan, ma con la programmazione silenziosa e costante che trasforma la gestione quotidiana nella normalità che tutti meritiamo. Solo integrando analisi dei dati e nuove tecnologie potremo trasformare – conclude Mattiello – per esempio Viale Italia e il resto della città in un modello di efficienza e benessere”.

Le elezioni comunali di Avellino del 2026 si avvicinano in un contesto in cui la qualità dei servizi di base resta al centro del dibattito cittadino. La proposta di Mattiello si presenta come una risposta tecnica a una domanda politica, non come “Slogan”: non più promesse, ma indicatori, strumenti e metodo.