Dalle aree interne al futuro: ad Ariano Irpino un confronto su innovazione e tradizione nella filiera agroalimentare

ARIANO IRPINO – Si terrà venerdì 8 maggio 2026, presso il ristorante Villa Kristall di Ariano Irpino, l’incontro dal titolo “Dalle aree interne al futuro: innovazione e tradizione nella filiera agroalimentare”, un appuntamento dedicato ai temi dello sviluppo, della sostenibilità e della valorizzazione del comparto agricolo nelle aree interne della Campania.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sulle prospettive della filiera agroalimentare, con particolare attenzione al ruolo dell’innovazione tecnologica e alla tutela delle tradizioni agricole locali. Al centro del dibattito vi saranno temi strategici come la sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle produzioni tipiche, il sostegno alle comunità rurali e le nuove opportunità per i giovani nel settore agricolo.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti del partito Noi di Centro – Mastella, che interverranno a sostegno del candidato sindaco della città di Ariano Irpino, dott. Carmine Grasso.

Previsti gli interventi del segretario cittadino di Noi di Centro, Pasquale Scrima, del segretario provinciale Raffaele Cipriano, del segretario regionale Pasquale Giuditta, del dott. Carlo Iannace, del capolista avv. Guerino Gazzella, dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca e del segretario nazionale del partito, on. Clemente Mastella.

L’incontro punta a promuovere un modello di crescita capace di coniugare innovazione e tradizione, rafforzando il ruolo dell’agricoltura come motore economico e sociale delle aree interne e rurali. Un momento di dialogo e condivisione che mira a costruire nuove prospettive di sviluppo per il territorio, valorizzando le eccellenze locali e incentivando politiche di rilancio del settore agroalimentare.