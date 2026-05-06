Alto Calore, richiesta dati sul nucleo familiare: “Nessun pagamento, serve per la nuova tariffazione”

Alto Calore Servizi informa gli utenti che la comunicazione inviata in questi giorni relativa al numero dei componenti del nucleo familiare non riguarda alcuna richiesta di pagamento aggiuntiva.

La procedura è legata all’applicazione delle disposizioni introdotte da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che prevede per le utenze domestiche residenti un sistema tariffario basato sui consumi e sul numero effettivo dei componenti della famiglia.

L’obiettivo è consentire una corretta applicazione delle tariffe del servizio idrico, con particolare attenzione ai nuclei familiari più numerosi, che potrebbero beneficiare di condizioni più favorevoli.

L’azienda precisa che, in assenza della comunicazione da parte dell’utente, la normativa nazionale stabilisce automaticamente un nucleo convenzionale composto da tre persone.

Per questo motivo, gli utenti che hanno ricevuto il modulo sono invitati a compilarlo e inviarlo entro 30 giorni attraverso una delle modalità indicate:

* consegna presso gli sportelli territoriali;

* invio via mail a: [email protected];

* spedizione postale alla sede di Avellino;

* invio tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Chi non avesse ricevuto il modulo può scaricarlo direttamente dal sito ufficiale di Alto Calore, nella sezione modulistica.

Nel documento dovrà essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare che utilizza l’utenza idrica, facendo riferimento alla definizione di “famiglia anagrafica” prevista dalla normativa nazionale.

L’iniziativa rientra nel piano di adeguamento agli standard commerciali e tecnici previsti dalla regolazione nazionale del servizio idrico.