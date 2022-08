AVELLINO. Tra musica e poesia, Andrea Pinto presenta alla Mondadori il suo libro “Senza titolo, tempo, senso e soluzione”

“Senza titolo, tempo, senso e soluzione” è il libro dell’artista avellinese, che da alcuni anni si è trasferito in Ucraina, senza mai recidere il legame con la propria città e la propria terra, che sarà presentato giovedì 11 agosto 2022, alle 18,30, presso la libreria Mondadori di Avellino, situata in Piazzale Amedeo Guarino, 65, galleria di Corso Vittorio Emanuele.

Dopo la performance musicale e poetica tenutasi presso l’incantevole cortile del Palazzo della Cultura in occasione della Summer Edition 2022, l’artista avellinese Andrea Pinto insieme a Luca Gatta dell’Associazione Teatrale Aisthesis e FS EVENTS, presenterà la raccolta di poesie , edita da Nulla Die.

L’evento sarà moderato da Luigi Basile, giornalista del quotidiano “Il Mattino”.

Il poeta, attraverso il reading di Luca Gatta presenterà i componimenti più rappresentativi del suo libro e suonerà dal vivo alcune delle canzoni che più caratterizzano la poeticità dei suoi testi, tra cui “Sospiri e immagini” (https://www.youtube.com/watch?v=esYhfYCUfv4 ) e “Deserto di sale”.

Andrea Pinto, artista irpino, sotto contratto con la famosa etichetta discografica ucraina Moon Records, di Kiev, (che tra i suoi artisti vanta anche Jamala, vincitrice dell’Eurovision 2016) accoglie nella sua produzione musicale un gran numero di influenze quali il folk, il country, il grunge, il metal. Che, unite alla poeticità dei suoi testi, rendono il suo stile musicale difficile da catalogare, tanto che le sue canzoni sono considerate “Alternative”. Canzoni che, complice la notevole carica poetica dei testi, nonché un timbro di voce del tutto unico e inimitabile, hanno fatto sì che queste, entrassero nei circuiti radiofonici di diverse emittenti nazionali, arrivando quasi sempre tra le prime posizioni in classifica.

Con la sua casa discografica, Andrea Pinto, ha pubblicato 2 dischi ”Sub rosa” e “Sogni d’altro tempo” oltre a vari singoli. Tra un po’ di tempo, uscirà il suo nuovo album “Gloria Victis”.

Molti dei suoi singoli, tra cui Purple cloud, L’idea, Christmas Lullaby, Nebo Rizdva, Zelen derevo, etc. sono diventati, separatamente, ringtones per colossi telefonici come Vodafone, kyivstar e Life.

Per di più, la sua canzone “Child” è stata inserita nella compilation Moon stars metal – music del 2018, insieme alle migliori canzoni del panorama metal, rock, alternative, mentre la sua canzone Nebo Rizdva è stata inserita nella compilation natalizia, Happy new year 2020.

Il suo percorso artistico è stato infine completato da una silloge di poesie dal titolo “Senza titolo, tempo, senso e soluzione”, prodotta e pubblicata dalla casa editrice Nulla die e distribuita nelle librerie italiane ed estere e in tutti gli store mondiali.

Originariamente in forma di manoscritto, il libro racchiude molte poesie scritte in passato e qualcuna più recente.