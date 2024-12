AVELLINO. M.I.D.:” Manca l’assessorato, chi tutela le Persone con Disabilità”?

Alla luce degli ultimi accadimenti registrati in consiglio comunale in qualità di Presidente del M.I.D. Campania, scrive Giovanni Esposito, esprimo non poche preoccupazioni rispetto alla vacatio dell’Assessorato alle Politiche Sociali.

Poche e dirette domande rivolgo all’intera assise comunale: Quanto dovranno ancora aspettare i disabili avellinesi per poter avere un nuovo confronto con il nuovo assessore al ramo?

Il Centro per l’Autismo attende ancora l’inaugurazione, nemmeno nella calza della befana il regalo che attendono migliaia di utenti e famiglie.

Quale Consigliere Comunale, attualmente in carica, si è interessato o intenderà interessarsi alle istanze del mondo delle Persone con Disabilità avellinesi?

Se oggi manca la figura dell’Assessore alle Politiche Sociali ritengo che le responsabilità debbano cadere non solo sull’ex sindaco Gianluca Festa ma anche a su chi sistematicamente si sta sottraendo dal ruolo di amministratore per cui è stato eletto e successivamente designato mancando di rispetto alla comunità, indubbiamente responsabilità che assolutamente non possono in nessun modo ricadere sull’attuale Sindaco in carica legittimamente eletto Laura Nargi alla quale esprimo piena solidarietà alla luce delle ultime dichiarazioni dal sapore e gusto di onnipotenza apparse sulla stampa odierna, poco signorili e gentili soprattutto nei confronti di una donna prima ancora che una prima cittadina.