Montefredane- Conferita civica benemerenza a Diego Pisano, Fotografo Astronomico dell’Anno.

Il 29 dicembre la comunità di Montefredane ha scelto di conferire una civica benemerenza a Diego Pisano, astrofotografo appassionato residente nella frazione di Arcella. Pisano è stato insignito della benemerenza a seguito dell’ottenimento del titolo di Fotografo Astronomico dell’Anno, conferitogli da una prestigiosa istituzione britannica. Orgogliosa la comunità montefredanese, che ha espresso la propria soddisfazione attraverso le parole del sindaco Avv. Ciro Aquino: “Il Sig. Pisano ha dato lustro al nostro Comune conquistando il prestigioso titolo di , nell’ambito dell’iniziativa annuale organizzata dal , la più importante al mondo nel settore.

Il suo straordinario traguardo è stato raggiunto nella categoria Annie Maunder Prize for Image Innovation, grazie a un’opera artistica che unisce i dati dei telescopi spaziali Hubble e Webb con tecniche innovative di elaborazione basate su dati scientifici a banda stretta, nel medio infrarosso e vicino infrarosso.

La fotografia premiata sarà esposta per un anno presso il Royal Museum Greenwich di Londra, rappresentando non solo un’eccellenza nell’ambito dell’astrofotografia, ma anche un motivo di orgoglio per la nostra comunità”. (Andrea Squittieri)