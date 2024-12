AVELLINO. Coez e Le-One sul palco di Capodanno, ecco il programma

Avellino, 30 dicembre 2024 – Una lunga notte all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento, per salutare insieme il 2024 ed entrare nell’anno nuovo sulle note di due grandi artisti. E’ ricco il programma dell’evento organizzato dal Comune di Avellino, su input del Sindaco, Laura Nargi.

L’ultima serata dell’anno si animerà, a partire dalle ore 23, con un dj set che riscalderà il pubblico di corso Vittorio Emanuele II, nel vivo del Concertone di Capodanno.

Alle 23:30, sul palco allestito all’altezza del Convitto Nazionale, salirà Le-One. Rapper classe 2003, di Nocera Inferiore, è stato la grande rivelazione della scena musicale italiana grazie allo straordinario successo dei suoi due singoli, “N’ata vot (Perdono)” e “Addo staje”. Brani che hanno fatto registrare milioni di visualizzazioni su YouTube, TikTok e Spotify diventando vere e proprie hit dell’anno che sta per andare in soffitta.

Subito dopo la mezzanotte sarà il turno di Coez. A lui il compito di aprire in musica il 2025 e “fare un casino” dal palco del Concerto di Capodanno. Il cantautore e rapper, tra i più amati della scena indie italiana, si esibirà in un live con i maggiori successi del suo repertorio, veri e propri classici della musica indipendente italiana. Tra questi, “Faccio un casino”, “La musica non c’è”, “Domenica”, “É sempre bello” e “Luci della città”.

La lunga notte di San Silvestro si concluderà con un altro dj set, a coronamento di una notte magica e che già si preannuncia da tutto esaurito.