Avellino intitola un largo a Domenico Fraternali: cerimonia inaugurale il 20 dicembre davanti al Palazzo della Cultura

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 11.00, sarà inaugurato il Largo Domenico Fraternali, situato nello spazio antistante il Palazzo della Cultura Victor Hugo di Avellino. Un momento solenne e significativo per la città, che rende omaggio a una figura di grande valore umano e professionale.

La cerimonia sarà presieduta dalla Commissaria Straordinaria del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, e vedrà la partecipazione delle autorità civili, religiose e militari, dei familiari di Domenico Fraternali, dei rappresentanti degli Ordini professionali e di numerosi cittadini.

L’intitolazione del largo rappresenta un riconoscimento pubblico al contributo determinante offerto da Domenico Fraternali alla crescita urbanistica e culturale della città di Avellino. La sua attività professionale e il suo impegno civile hanno lasciato un segno profondo nel tessuto urbano e nella vita culturale della comunità, contribuendo allo sviluppo armonico del territorio.

Attraverso questo atto simbolico, l’amministrazione comunale intende preservare la memoria di una personalità che ha saputo coniugare competenza, visione e senso di responsabilità, ponendo sempre al centro il bene della collettività.

L’inaugurazione del Largo Domenico Fraternali si inserisce nel percorso di valorizzazione della storia e delle figure che hanno contribuito in modo significativo all’identità di Avellino, offrendo alla cittadinanza un luogo che diventa anche spazio di memoria e riconoscenza.