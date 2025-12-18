Gran finale Avellino letteraria sabato 20 dicembre Palazzo Vescovile

Si conclude sabato 20 dicembre alle 17.30, presso il Palazzo Vescovile, la rassegna di cultura, Avellino letteraria giunta alla quinta edizione, ideata ed organizzata da Annamaria Picillo, direttore artistico dell’evento. Un programma ricco e complesso quello del 2025. La tematica di quest’anno è stata: “Resistere”. Si è discusso di tanti temi di vita sociale, numerosi confronti su letteratura, arte, musica, teatro, incontri con i protagonisti. Una iniziativa nata dalla voglia di favorire e promuovere la diffusione della cultura, attraverso i libri e la lettura. Una quinta edizione che ha riscontrato un importante partecipazione da parte del pubblico, di critici, di editori e scrittori, creando così un punto fermo per gli anni futuri. Insieme agli autori, al pubblico presente, agli appassionati di cultura, si è vissuto momenti di condivisione, di emozioni, di confronto, proposte che potrebbero, anzi dovrebbero essere un’occasione soprattutto per l’universo giovanile di avvicinarsi alla lettura, alla conoscenza, alla socialità ed alla riflessione comune. Sarà l’autore, Angelo Cristofano, a chiudere questa edizione con il libro: “Noè… Noè… ma dove vuoi portarci!!!???”. Dopo i saluti di Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, Giuliana Perrotta, commissario straordinario del comune di Avellino, Edgardo Pesiri, presidente Aps Carlo Gesualdo e Gianni Festa direttore del Corriere dell’Irpinia, interverranno: Ada Ciaglia, dirigente scolastico e Antonella Prudente, docente di lettere. Dialoga con l’autore, Milena Montanile, docente Università degli Studi di Salerno. Interludio musicale, con le dolci note di canti natalizi, riscalderanno l’atmosfera. La danza vedrà protagoniste: Beatrice Giordano, Clarissa Di Iorio e Claudia Barbato. Coordina la giornalista, Daniela Apuzza. Sostiene la serata “Oliviero dolciaria”, la lunga tradizione irpina, ed il celebre torrone, simbolo del Natale italiano. Gran finale, ed un brindisi ideale, che sarà di buon auspicio per la sesta edizione di Avellino letteraria.