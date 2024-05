AVELLINO. Esposito (M5S): “Che fine ha fatto la Consulta Associazioni Persone con Disabilità durante i cinque anni dell’era Festa?”

Che fine ha fatto la Consulta Associazioni Persone con disabilità durante i cinque anni di Amministrazione Festa?

Mi riferisco proprio a quell’organismo rimasto inattivo e mai più aggiornato come si evince anche dal sito dell’ente Comune dal 2013 ovvero a scadenza naturale dell’ex amministrazione Foti, il quale avrebbe dovuto non solo essere riconvocato all’atto dell’insediamento dell’amministrazione Festa ma che avrebbe dovuto svolgere la sua funzione di rapporto e raccordo tra il cittadino e l’amministrazione comunale per i problemi dei cittadini con disabilità del territorio, è quanto scrive Giovanni Esposito candidato alla carica di Consigliere con il M5S a sostegno di Antonio Gengaro.

Se non esisteva nemmeno l’assessorato alle Politiche Sociali come poteva mai esserci la Consulta Comunale Associazioni Persone con Disabilità, nella nostra idea di città fragile c’è futuro anche per questo organismo.

(Comunicato stampa)