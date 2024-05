Donna scompare e viene ritrovata Morta nel Cimitero di Avellino: Indagini in Corso

La comunità di Avellino è scossa dal ritrovamento del corpo senza vita di una donna di circa 70 anni, scomparsa la sera precedente. La donna, che era stata vista per l’ultima volta il giorno prima senza fare ritorno a casa, è stata trovata morta nella cappella di famiglia all’interno del cimitero cittadino.

L’allarme era scattato immediatamente tra familiari e amici, che avevano prontamente denunciato la scomparsa alle autorità locali. Le ricerche, durate tutta la notte, hanno avuto un esito tragico quando questa mattina il corpo è stato scoperto all’interno del cimitero.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l’autopsia e altri accertamenti necessari a determinare le cause del decesso.

Al momento, le indagini sono in corso e non si esclude nessuna ipotesi. Gli accertamenti mirano a stabilire se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o se vi siano altre circostanze da considerare. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi per comprendere appieno la dinamica dei fatti.