Avellino – Clima di festa all’Ospedale Moscati con il Concerto di Natale della Fanfara dei Carabinieri

Questa mattina, nell’Aula Magna dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, si è svolto il Concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, organizzato in favore dei pazienti della struttura sanitaria.

L’evento, fortemente voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito, con il naturale favore del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, dott. Germano Perito, ha visto la partecipazione di Autorità civili, militari e religiose, nonché di numerosi cittadini, che hanno condiviso un momento di musica e partecipazione, apprezzato per la qualità dell’esecuzione e per l’alto valore simbolico dell’iniziativa.

La Fanfara, diretta dal Luogotenente C.S. Maestro Luca Berardo, si è esibita con la partecipazione di alcuni allievi del Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, proponendo un repertorio variegato e coinvolgente che ha spaziato dai tradizionali brani natalizi, come “Jingle Bells” e “Last Christmas”, a un medley dei più celebri successi di Ennio Morricone.

Numerosi e calorosi gli applausi che hanno accompagnato l’esecuzione dei brani, arricchita anche da alcuni classici della canzone napoletana d’autore.

L’esibizione si è conclusa con l’esecuzione de “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri composta da Luigi Cirenei, seguita dall’Inno Nazionale.

Al termine del concerto ha preso la parola il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma per Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

All’arrivo ad Avellino, il Generale ha incontrato presso la Caserma “Litto”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, una rappresentanza di tutti i Reparti dell’Arma operanti in provincia, per il tradizionale scambio di auguri esteso anche alle rispettive famiglie.

A seguire, l’intervento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, dott. Germano Perito, che a sua volta ha ringraziato la Fanfara e i presenti, rivolgendo gli auguri per le prossime festività.

La matinée musicale si inserisce nell’ambito delle iniziative sociali promosse dall’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzate a rafforzare il legame di prossimità con i cittadini e ad alleviare, anche attraverso la musica, la permanenza dei pazienti e dei loro familiari nella struttura sanitaria, in un periodo particolarmente sentito come quello che precede il Natale.

Nella stessa mattinata, una rappresentanza di militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha fatto visita ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Moscati”, portando loro e alle rispettive famiglie gli auguri dell’Arma e donando gadget istituzionali, suscitando sorrisi ed emozione tra i bambini e i loro accompagnatori.