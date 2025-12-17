Roccarainola, “Aspettando il Natale”: due giorni di solidarietà e sorrisi per i più piccoli

La magia del Natale arriva a Roccarainola con un’iniziativa dedicata ai più giovani e al mondo della scuola. Nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2025, l’Amministrazione Comunale promuove l’evento “Aspettando il Natale…”, un appuntamento all’insegna della gentilezza, della condivisione e dell’attenzione verso la comunità.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i ragazzi e i plessi scolastici del territorio, che riceveranno doni natalizi come gesto simbolico ma concreto di vicinanza da parte dell’Amministrazione. Un’iniziativa pensata non solo per regalare oggetti, ma soprattutto per trasmettere valori autentici legati al periodo natalizio.

Al centro dell’evento la figura dell’“Angelo della Gentilezza”, simbolo di altruismo e positività, che invita tutti a riscoprire il valore dei piccoli gesti.

“Porta un sorriso, dona gentilezza e condividi la gioia del Natale” è il messaggio che accompagna l’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il senso di comunità, promuovere la solidarietà e far vivere ai più giovani un Natale fatto non solo di regali, ma di attenzione, inclusione e partecipazione.

Un segnale importante che l’Amministrazione Comunale di Roccarainola lancia alla città, ribadendo come il Natale possa e debba essere un momento di condivisione autentica, capace di unire generazioni e creare legami duraturi.