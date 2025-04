AVELLINO BASKET: MAXI SCHERMO AL DELMAURO PER TIFARE I LUPI

Un sabato tutto da vivere, tra calcio e pallacanestro, con un unico comune denominatore: la passione biancoverde. La S.S. Avellino Basket ha annunciato un’iniziativa che abbraccia il cuore dei tifosi: al PalaDelMauro, nella Curva Nord, sarà installato un maxi schermo per seguire insieme l’attesissimo match Sorrento – Avellino, valido per la penultima giornata del campionato di Serie C.

Una gara che potrebbe sancire la promozione in Serie B dell’U.S. Avellino 1912, riportando i Lupi nel calcio che conta. Per questo, l’atmosfera si preannuncia elettrica: la Curva Nord si trasformerà in un’autentica fossa di passione, pronta a spingere i ragazzi di Pazienza verso un traguardo tanto atteso quanto meritato.

Ma la giornata non finisce lì. Al termine dell’incontro di calcio, le luci si accenderanno sul parquet del DelMauro per un’altra sfida di grande spessore. L’Avellino Basket sarà impegnata in un match cruciale contro la Pallacanestro Cantù, tappa importante nel cammino della squadra nella fase a orologio.

Le porte del PalaDelMauro apriranno alle ore 18.00, ma l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori dell’abbonamento alle gare interne dell’Avellino Basket e a coloro in possesso di un biglietto per il match contro Cantù.

Una doppia occasione per vivere il sabato con il cuore in mano e la voce pronta a spingere Avellino, prima sul prato e poi sul parquet. Uniti, fieri e appassionati, per scrivere insieme un’altra pagina di sport.