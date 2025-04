Mugnano del Cardinale: attenzione alla raccolta differenziata durante le festività

Il Comune di Mugnano del Cardinale lancia un appello chiaro e diretto ai cittadini in vista delle giornate festive: occhio al calendario della raccolta differenziata. In un periodo in cui le abitudini quotidiane possono cambiare per effetto delle festività e delle gite fuori porta, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sul corretto smaltimento dei rifiuti.

L’amministrazione comunale ricorda che l’abbandono dei rifiuti e il conferimento errato rappresentano atti illegali che danneggiano l’intera comunità, l’ambiente e il decoro urbano. Un gesto incivile che può sembrare piccolo, ma che ha conseguenze importanti per il territorio.

Per questo motivo, si invita tutta la cittadinanza a verificare attentamente i giorni di raccolta previsti durante le festività e a collaborare con senso civico e rispetto per le regole.

«Facciamo tutti la nostra parte» è il messaggio che arriva dal Comune, accompagnato da un augurio sincero: buone feste a tutti, nel segno della responsabilità, della convivenza civile e dell’amore per il proprio paese.