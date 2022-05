VISCIANO. Svolti i funerali del giovane Salvatore Ferrante. Chiesa e piazzale gremita di giovani. Foto e Video

Si sono svolti questa mattina presso il Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello di Visciano i funerali del giovane ventiduenne Salvatore Ferrante morto prematuramente per un male incurabile manifestatosi solo lo scorso mese di dicembre che purtroppo non gli ha dato scampo. Alle esequie tantissimi i giovani che hanno invaso la cittadina della carità provenienti da Avella, dove era cresciuto e vissuto fino a qualche anno fa e dove era molto impegnato nel sociale. Faceva parte dell’Azione Cattolica, militato in varie associazioni tra cui “Le Ali della Vita” ed era un devoto di San Sebastiano. Amici anche da Nola presenti al suo ultimo saluto, li Salvatore aveva una passione unica per la festa dei Gigli di cui era anche un abile cullatore tenuto conto della sua stazza fisica. All’ultimo saluto non poteva mancare la cittadinanza di Visciano, paese originario dei suoi genitori. La Santa Messa è stata concelebrata dal parroco Domenico La Manna e padre Simone, parroci del Santuario e da don Giuseppe Parisi parroco avellano che con il giovane era molto legato. Ecco in queste parole il suo ricordo. “Ferrante Salvatore, è un giovane cresciuto ad AVELLA. Educato, buono, intelligente, simpatico, gran lavoratore. Per me un caro amico. Timorato di Dio. Rispettoso dei santi e dei sacerdoti. Ha fatto anche parte dell’Azione Cattolica di Avella e ha sempre collaborato per la organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano con la raccolta dei sarcinielli per la tradizione del Maio. È devotissimo di San Paolino da Nola e grande appassionato della festa dei gigli. Potrei scrivere tante altre cose, scrivo… ma non sembra vero… Signore pietà! Troppo dolore! Salvatore il tuo parroco ti ha sempre voluto bene e ha sempre avvertito il tuo sincero affetto. Madonna delle Grazie, San Sebastiano, San Paolino lo immagino in mezzo a voi nel mentre lo conducete sulla soglia della luce perché diventi parte del Regno dei cieli, perso nella pace dell’Amore di Dio. Alla famiglia il mio abbraccio e quello dell’intera comunità avellana”.

All’uscita della bara bianca dal Santuario un lungo applauso ha accolto il suo ultimo viaggio nel dolore composto di chi lo ha amato e conosciuto.







