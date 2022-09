Analisi del voto di +Europa Avellino

Acquisiamo un risultato che, se sul nazionale ci rammarica per aver sfiorato ma non raggiunto la soglia di sbarramento, nel locale evidenzia una crescita incoraggiante con il superamento del 4% nella media tra Camera e Senato nel comune di Avellino e non solo.

Con queste elezioni politiche abbiamo avuto un momento propulsivo che ci ha permesso di avvicinare nuovi giovani attivisti, amministratori e protagonisti del mondo civico irpino.

Il nostro impegno non si conclude con queste elezioni, ma si rinnova convintamente anche con un rafforzamento della nostra organizzazione, allo scopo di promuovere occasioni di confronto per approfondire le proposte emerse, discutere delle prospettive e programmare prossime iniziative.

“Queste elezioni segnano un momento importante per l’Italia e per l’Irpinia. La politica deve tornare ad essere vicina al territorio confrontandosi su temi e contenuti” conclude il coordinatore Alfonso Maria Gallo