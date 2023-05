Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento, Cultura & Imprenditoria 2023. Geoflowers “L’artista dei fiori” ad Avella

L’azienda Geofarm nasce nel 1990 grazie agli imprenditori Maria Palma e Francesco Ercolino, inizia l’attività con la commercializzazione di prodotti per l’agricoltura quali fitofarmaci, concimi e piccole attrezzature agricole e per il giardinaggio e negli anni anche con la fornitura di piante da vivaio. Una crescita costante negli anni conquistando la fiducia dei clienti per gentilezza e serietà professionale. La passione per l’arte floreale porta alla nascita dei Fiori di Geoflowers oggi una grande realtà del territorio. Maria Palma artista nella preparazione dei wedding flowers, cura nei minimi particolari gli addobbi per matrimoni ed eventi culturali in tutta la regione Campania. Alla cerimonia di sabato 13 maggio, Maria e il suo staff sono stati impegnati per due eventi in costiera e il lavoro come si sa … viene prima degli onori per cui non è stato possibile presiedere alla cerimonia. Oggi, abbiamo consegnato il conio dell’anfiteatro realizzato dall’artista della cartapesta Cettina Prezioso e la pergamena con le motivazioni. I ringraziamenti dei titolari alla giuria e agli organizzatori dell’evento e qualche foto ricordo nello show room. Geoflowers ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Imprenditoria Artistica 2023.