Saviano: calcio e tifo corretto, convegno con Bruscolotti e Marco Guida

Settimana dello Sport dal 22 al 27 maggio. Martedì 23 maggio il Convegno “Calcio e Tifo corretto” con Peppe Bruscolotti e Marco Guida

Il tifo che assume un ruolo importante in un contesto dove il gioco del calcio non é solo un gioco, ma un vero e proprio fenomeno di massa. Eccessi, insulti, violenza. Ma anche il tifo corretto, quello dove prevale la sportività e la voglia di sostenere la propria squadra del cuore. E di calcio, fair play e tifo corretto si parlerà martedì 23 maggio a Saviano, nell’ambito della settimana dello sport organizzata dall’Amministrazione comunale. A discuterne saranno l’ex azzurro Peppe Bruscolotti, l’arbitro internazionale della Can A, Marco Guida, l’allenatore Gianni Simonelli, il giornalista Carlo Verna e il vice questore aggiunto della Digos di Napoli Francesco Di Martino.

“Importante iniziativa che va a migliorare quella già portata avanti lo scorso anno e che ha riscontrato notevole successo – dice il Sindaco Vincenzo Simonelli – la partecipazione di personalità di spessore rende l’iniziativa altamente qualificante per l’attività della stessa amministrazione che ha molto investito nel campo dello sport come elemento trainante e di crescita della vita sociale dell’intera comunità. Un plauso al delegato allo sport, presidente del Consiglio comunale, Salvatore Falco, per il lavoro certosino che nel corso di questa vita amministrativa sta attuando”.

La settimana dello sport, dal 22 al 27 maggio, organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Consulta dello Sport e le scuole del territorio, si avvale del patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Campania. Nel corso della quale si terranno corsi gratuiti a cura delle associazioni sportive affiliate alla Consulta.

Oltre al convegno sul calcio e tifo corretto, Venerdì 26 si terrà il convegno su sport e alimentazione mentre sabato è prevista la festa di chiusura all’interno del villaggio dello sport allestito nel parcheggio comunale con la partecipazione di tutte le associazioni sportive del territorio. Alla festa partecipa la Questura di Napoli con le specialità Cinofili, Scientifica, Stradale e Fiamme Oro.