Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento, Cultura & Imprenditoria 2023: Felice Siniscalchi – Bassa Irpinia news

Bassa Irpinia News, la testata giornalistica on line creata dal poliedrico avvocato e giornalista Felice Siniscalchi, celebra quest’anno il decennale della fondazione. Nel marzo del 2013 inizia a diffondere notizie, curiosità, cronaca, cultura e altro via web. Contemporaneamente estende la sua mission ad eventi extra giornalistici per la valorizzazione del territorio. Ricordiamo tre edizioni di Vita al Castello, con ambientazioni e spettacoli medioevali e la partecipazione corale di enti e associazioni del territorio. Premio Bassa Irpinia che quest’anno segnerà il traguardo di 10 edizioni, con la premiazione di eccellenze culturali, artistiche, sociali, imprenditoriali e politiche. Diverse edizioni dell’ABELLA DANZA nella cornice dell’Anfiteatro romano di Avella. Come giornale si distingue per la tempestività dell’informazione negli ultimi anni arricchita da notiziari web tv, interviste e riprese di eventi live in diretta. Una passione giovanile nata negli studi di Radio Avella quella di Felice Siniscalchi e che oggi è diventata alta e qualificata professionalità. Bi news, è una gradita fonte di informazione di carattere locale, regionale e nazionale. Anche in questa edizione del nostro premio anfiteatro Bassa Irpinia non ha fatto mancare il suo supporto professionale, foto ufficiali, interviste ai premiati, pubblicazione di questa rubrica … insomma un riconoscimento a 360° per il direttore Felice Siniscalchi e il suo valente staff. Onorati di aver assegnato il Premio Internazionale Anfiteatro D’Argento “Eccellenze dell’informazione giornalistica della Campania”. Ad maiora!