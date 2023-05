Baiano – Tufino, auguri a don Angelo Schettino per aver ottenuto la specializzazione in sostegno

Lo ha reso noto lo stesso sacerdote con un lungo post su Facebook.

“Nel giorno commemorativo dei 150 anni dalla morte di A. Manzoni, per una pura coincidenza, o per meglio dire per un disegno della Provvidenza, ho concluso il mio percorso di specializzazione nelle attività di sostegno agli studenti con diversa abilità, presentando un progetto dal titolo “Intervista ai personaggi de I Promessi Sposi di A. Manzoni”. Poco fa, seguendo la diretta TV, sono venuto a conoscenza di questa felice “Dio-incidenza”. Ringrazio la mia Comunità Parrocchiale di Tufino che mi ha supportato in questo periodo, ringrazio il Prof. G. Arduini dell’Università degli Studi di Cassino per la flessibilità e la familiarità nei rapporti con noi studenti, ringrazio le colleghe e i colleghi per l’amicizia e la disponibilità, ringrazio la Prof. ssa Antonietta Prevete Mario Arigliani Antonio Arigliani , mia tutor, per la sua professionalità e la sua testimonianza di docente cristiana. Inoltre, ringrazio la D. S. Prof. ssa Nappi dell’Isituto Comprensivo “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile (Na), i docenti per la loro accoglienza, in modo particolare la Prof. ssa Rosa Ruocco e gli alunni della III D, che hanno interpretato i vari personaggi de I Promessi Sposi mettendosi in gioco con entusiasmo e impegno. Ricordo ancora la loro gioia nel vestire i panni di uno dei personaggi del romanzo, la scelta del personaggio e la bravura nel “far parlare” in prima persona il personaggio scelto. Ringrazio,ancora , per il suo costante incoraggiamento la mia amica e collega, la Prof.ssa Viviana Buonfiglio Franvivi Balletta, con la quale ho condiviso ogni tappa di questo percorso. Ringrazio l’amico e collega, il Prof. Nunzio Sirignano Maria Luisa Sirignano per l’aiuto concreto e generoso in questi mesi. Ringrazio “in pectore” altri due amici per il tempo che mi hanno dedicato. L’esperienza dell’insegnamento arricchisce in umanità e cultura il mio ministero presbiterale. Mi riconosco il dono della determinazione e la capacità di andare in fino in fondo negli obiettivi ma allo stesso tempo mi metto sempre nelle mani della divina Provvidenza, che, come ci insegna il Manzoni, dirige le vicende umane, per cui tutto ciò che ci accade risponde ad un progetto d’amore più grande di noi. Magnificat anima mea Dominum!”.

A padre Angelo vanno gli auguri da parte della redazione di Binews.