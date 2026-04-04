Fede e Storia ai piedi del Partenio: un convegno a Mugnano del Cardinale

Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere un importante momento di riflessione culturale e spirituale con il convegno “Fede e Storia ai piedi del Partenio – Evoluzione dei culti a Mugnano del Cardinale”, organizzato dall’Associazione Maria Santissima delle Grazie. L’iniziativa si terrà sabato 18 aprile alle ore 15:30 presso la sede della Pro Loco, in via Casa Bianco 2.

L’evento nasce con l’obiettivo di approfondire il legame tra fede, tradizione e storia locale, offrendo uno sguardo sull’evoluzione dei culti religiosi nel territorio ai piedi del Partenio, area ricca di testimonianze spirituali e culturali.

Ad aprire il convegno saranno i saluti istituzionali del sindaco di Mugnano del Cardinale, Dott. Alessandro Napolitano. A seguire, interverranno diversi relatori che porteranno contributi da ambiti differenti, tra storia, archeologia, giornalismo e spiritualità.

Tra gli interventi previsti:

• l’architetto Giovanni Petrillo, presidente della Pro Loco “Rimettiamoci Insieme”, che illustrerà il valore della memoria storica locale;

• don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario di Santa Filomena, che approfondirà il tema delle radici spirituali del territorio;

• la giornalista Benedetta Napolitano, con un focus su figure e luoghi storici legati alla devozione;

• il giornalista Enzo Pecorelli, che parlerà del ruolo dell’informazione religiosa;

• il professor Pietro Luciano, presidente del Gruppo Archeologico Maiuri, che offrirà una prospettiva storica e archeologica sul territorio.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Lucia Carullo.

Il convegno rappresenta un’occasione significativa per cittadini, studiosi e appassionati di storia locale, desiderosi di approfondire le tradizioni e l’identità culturale di Mugnano del Cardinale. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, a conferma dell’importanza del progetto anche a livello istituzionale.

Un appuntamento che unisce passato e presente, fede e cultura, valorizzando il patrimonio storico di una comunità profondamente legata alle proprie radici.