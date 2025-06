Tragedia ad Amalfi, pedone travolto e ucciso da una moto sulla Statale 163

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi ad Amalfi, lungo la Statale 163 Amalfitana, al chilometro 27+900, in via Mauro Comite. Un uomo è stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

La vittima, un residente della frazione Pontone del Comune di Scala, stava attraversando la carreggiata quando è stato colpito in pieno da una motocicletta di media cilindrata condotta da un uomo di circa sessant’anni. L’urto è stato violentissimo: il pedone è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando traumi gravissimi, in particolare alla testa.

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti, tra cui un medico statunitense in vacanza nella zona, che ha tentato disperatamente le prime manovre di soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Amalfi e la Polizia Municipale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza che possano aver registrato i momenti dell’impatto.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la Costiera, suscitando profondo cordoglio. La vittima era molto conosciuta nella comunità locale, dove lavorava ed era apprezzata per il suo impegno quotidiano. Scala e Amalfi piangono un uomo stimato, la cui scomparsa improvvisa lascia sgomento e dolore.

Intanto, il traffico sulla Statale è stato a lungo rallentato per consentire i rilievi tecnici e la rimozione del mezzo coinvolto. Si attendono ulteriori sviluppi da parte delle autorità in merito alle responsabilità del sinistro.