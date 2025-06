Monteforte, ritrovato vivo l’anziano cardiologo scomparso: era in un canalone

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa del dottor Antonio Noviello, 87 anni, cardiologo in pensione di Monteforte Irpino. L’uomo, di cui non si avevano notizie dalla giornata precedente, è stato individuato e tratto in salvo nella mattinata di oggi in un canalone di montagna da una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).

Il medico, che si era allontanato da casa senza fare più ritorno, è stato rintracciato in stato di evidente disorientamento, ma secondo quanto riferito dai soccorritori le sue condizioni fisiche appaiono complessivamente buone, nonostante abbia trascorso la notte all’aperto. I militari lo stanno ora accompagnando a valle per ulteriori accertamenti medici.

Le operazioni di ricerca sono scattate tempestivamente grazie al Piano provinciale per le persone scomparse attivato dalla Prefettura di Avellino. A contribuire alle ricerche, oltre alla Guardia di Finanza, anche i Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), i volontari della Protezione Civile e numerosi cittadini che hanno preso parte alle battute di perlustrazione nelle aree boschive circostanti.

Il ritrovamento ha suscitato un sospiro di sollievo nell’intera comunità di Monteforte, dove il dottor Noviello è molto conosciuto e stimato. Grazie alla prontezza dei soccorsi e alla collaborazione tra istituzioni e volontari, questa vicenda ha potuto concludersi senza conseguenze gravi.