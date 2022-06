Think Global and Act for a Sustainable, il seminario all’ITT Guido Dorso di Avellino

Il 6 maggio scorso presso l’Istituto Tecnico Tecnologico G. Dorso di Avellino si è svolto un seminario di disseminazione del progetto Think Global and Act for a Sustainable. L’istituto diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Gabriella Pellegrini, ha dato disponibilità ad ospitare una delegazione di studenti di eccellenza dell’Istituto “Alessandro Volta” di Pescara. Alla presenza, di alunni e docenti di diversi istituti di Avellino, (Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, Liceo Statale “P. E. Imbriani”, Liceo Classico “P. Colletta”). Gli studenti dell’Alessandro Volta di Pescara hanno portato all’attenzione sulla combinazione di metodologie didattiche, ambienti innovativi e partenariati industriali utile a promuovere negli studenti lo sviluppo di competenze interdisciplinari in linea con alcuni dei principali obiettivi dell’Agenda 2030 e con la progettazione e realizzazione di prototipi industriali ad alto grado di innovatività. A tale progetto hanno partecipato anche due aziende partner, il gruppo Pirelli e il centro di Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, con i quali gli studenti hanno sviluppato dei prototipi industriali da impiegarsi nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile e nelle situazioni di disagio e ansia per piccoli pazienti clinicizzati.

Il programma della giornata si è articolato attraverso la disseminazione di diversi argomenti

Robotica educativa

robotica educativa e progettazione didattica interdisciplinare

robotica e assistenza in ambito medico e psicologico: l’uso del robot umanoide Pepper per l’assistenza ospedaliera a piccoli pazienti

zSpace e gli strumenti di realtà aumentata

gli strumenti di realtà aumentata in ambito didattico

l’utilizzo di zSpace in ambito medico e psicologico: targeting sul paziente e distrattori basati

sugli interessi individuali

Storytelling: fra valorizzazione del territorio e promozione di valori di ecosostenibilità

narrare il territorio: interdisciplinarietà e tutela del patrimonio artistico e storico naturalistico

realizzazione di docufilm: tecniche di ripresa e montaggio professionali

Progettazione e realizzazione di app biometriche

metodologie di lavoro per progettare app in classi di indirizzi diversi

la scelta del software di riferimento

la realizzazione di app biometriche e l’interfaccia utente

adsense – Responsive – Post Articolo