Forino (Av). Il dott. Gregorio Iannaccone del Direttivo dell’Associazione Prospettive: “Non posso che complimentarmi con tutto lo Staff di “Io mi Fido e..Tu?”.

Con immenso piacere pubblichiamo le dichiarazioni a caldo del Dott. Gregorio Iannaccone del Direttivo dell’Associazione Prospettive riguardo alla manifestazione Cinofila “Io mi Fido … e Tu?”.

“Mi piace esprimere un ringraziamento forte e sentito ai carissimi amici che con lodevole spirito di sacrificio e serena convinzione stanno portando avanti il progetto di Prospettive Forino, superando i confini di una proposta civica apprezzata e condivisa. Dapprima con la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina e nei giorni scorsi con la nuova edizione di “Io mi fido… e tu?, il gruppo si è impegnato fortemente nel sociale, esprimendo solidarietà e sostenendo i sentimenti buoni dei cittadini, valorizzando il rapporto con i fedeli amici dell’uomo, recuperando la fruibilità del campo sportivo, operando in sinergia con le istituzioni e il tessuto associativo della comunità. Non posso a questo punto che ringraziare coloro i quali con sacrificio , abnegazione, convinzione hanno colto, raccolto e stanno coltivando il seme di questa nuova conformazione, la quale raccoglie l’ idea Prospettive, idioma nato da un progetto di proposta politico- sociale ,ma che ora volge lo sguardo ad orizzonti più allentanti. Si orizzonti che rispecchiano e rispecchieranno un ruolo di una dimensione socio -culturale che nei prossimi anni intenderà portare avanti altri ambiziosi traguardi come lo è stato con la manifestazione Io mi fido e Tu? che grazie allo spirito costruttivo di molti, come la Dottoressa Spolverino, il Dott. Basile, il Dott. Iasuozzo , Rino Venturino, Mario De Angelis, la giornalista Tiziana Cipolletta, l’Associazione “O Vic’ Re Monache” e tanti altri, hanno dato sfoggio di oltrepassare la linea di demarcazione che ormai si interseca nel tessuto sociale forinese. Un diversivo che cercherà di edificare nuove opportunità culturali, sociali e di prestigio per la Città di Forino, in sintonia con istituzioni ,associazioni locali. Credo che Forino in questo determinato momento storico abbia più bisogno di prospettive di rilancio che di retrogradismi di rallentamento locale. E l’Associazione Prospettive in comunione con l’ Associazione “Arret’ o Vic Re Monache”, abbia dato grande dimostrazione di maturità, di lungimiranza che tanti, anzi tantissimi hanno apprezzato.” Da.Bio

