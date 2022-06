Amministrative, Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA: “Vigilanza alta ma la scelta è nelle mani dei cittadini elettori”

“Gli arresti di ieri in Sicilia, in cui sono coinvolti candidati alle prossime amministrative, rappresentano un campanello d’allarme che richiama la necessità di vigilare, in particolare su chi, nei prossimi mesi, sarà chiamato a gestire i fondi del Pnrr. Il faro, anche per le candidature alle amministrative, deve rimanere l’onestà. Il resto lo fanno i cittadini col loro voto: sono loro che scelgono chi dovrà occuparsi della cosa pubblica e confido che la scelta si baserà anche tenendo in considerazione chi stanno delegando ad occuparsi del futuro del Paese”

E’ quanto ha affermato il sottosegretario SIBILIA intervenendo a Skytg24.

