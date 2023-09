TAURASI (AV). “Nel Vento” di Ranieri Popoli vince l’ottava edizione del Taurasi Film Fest. VIDEO

Il cortometraggio “Nel Vento” di Ranieri Popoli prodotto da Altavilla Web Television si è aggiudicato l’ottava edizione del Taurasi Film Fest, prestigiosa kermesse cinematografica organizzata dall’associazione culturale “Taurasium”. Il film vincitore, interamente girato tra i comuni di Petruro Irpino e Santa Paolina, illustra in sette minuti le vicende di un contadino alle prese con l’installazione di un elettrodotto, riprendendo solo una delle querelle che ultimamente hanno interessato la media valle del Sabato. Questo areale, infatti, sarà soggetto al raddoppio del passaggio di una linea elettrica da 380.000 volt, mentre è ancora in corso la battaglia contro l’installazionedi un biodigestore nel comune di Chianche. Una lotta contro l’antropizzazione sregolata che, in realtà, fa da eco alla ben più antica battaglia per la salvaguardia delle acque fluviali del Sabato, da decenni oggetto di sversamenti illeciti. “Non si può consentire che si verifichi tutto questo per cui […] non resta che batterci in modo civile ma convinto, anche con le nobili armi della sensibilizzazione culturale”, si legge nel comunicato stampa diffuso da Popoli. Andrea Squittieri