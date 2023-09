Lauro rivive il tragico evento annuale: L’Incendio del Castello

Il comune di Lauro, situato nella provincia di Avellino, si è trasformato in un palcoscenico vivente per una serata straordinaria. Il 1 settembre 2023, alle ore 22.30, ha avuto luogo “L’Incendio al Castello”, un evento di rievocazione storica che attinge alle radici più profonde della comunità. Questa manifestazione commemora uno dei momenti più oscuri della storia di Lauro, il saccheggio e l’incendio perpetrati dalle truppe repubblicane francesi il 30 aprile 1799.

Questa rievocazione storica non solo ricorda un capitolo doloroso del passato di Lauro, ma è anche un pilastro fondamentale per l’identità locale. Attraverso questa manifestazione, i residenti di Lauro onorano la memoria dei loro antenati e preservano la storia che ha plasmato la loro comunità nel corso dei secoli.

Ciò che rende questa serata ancora più straordinaria è l’eccezionale allestimento pirotecnico fornito dalla ditta Lieto Fireworks. Grazie all’abilità e alla maestria dei pirotecnici, i cieli di Lauro si sono illuminati in uno spettacolo di luci e colori che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Gli spettatori hanno potuto assistere a un’esplosione di fuochi d’artificio che ha dato vita a una rappresentazione visiva straordinaria, incorniciando la rievocazione storica in modo magico.

L’evento “L’Incendio al Castello” è stato organizzato nell’ambito del Piano Operativo Complementare (POC) Campania 2014/2020 ed è stato reso possibile grazie al sostegno istituzionale della Regione Campania. Questo sostegno ha garantito non solo l’autenticità dell’evento, ma anche la sua qualità. L’organizzazione ha lavorato duramente per creare un’atmosfera che trasportasse il pubblico indietro nel tempo, facendolo vivere e respirare la storia di Lauro in modo coinvolgente e coinvolgente.

L’evento ha attirato un vasto pubblico, e le persone presenti sono rimaste incantate dalla bellezza e dalla potenza di questa serata unica. Le luci scintillanti dei fuochi d’artificio, messe in scena con cura, hanno fatto da sfondo a una rappresentazione che ha riportato indietro nel tempo, permettendo ai presenti di immergersi completamente nella storia di Lauro.

(Andrea Salvatore Guerriero)