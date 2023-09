CICCIANO. Un successo l’iniziativa “Un tuffo in piscina per l’autismo” con l’associazione “Autismo in Movimento”

L’evento svoltosi lo scorso 31 agosto a Cicciano e organizzato dell’associazione campana “Autismo in Movimento” con la collaborazione del MID (Movimento Disabili Italiano) e la gentile concessione della location de “Il Viale Eventi” dal titolo “Un tuffo in piscina per l’autismo”. E’ stato l’occasione per far trascorrere ai bambini speciali una giornata all’insegna del divertimento, un grazie va a tutti coloro che hanno dato la loro adesione e alle diverse attività commerciali che hanno offerto il ristoro ai piccoli partecipanti.