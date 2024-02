TAURANO (AV): Proposta di Ronde di Volontariato per controllare il territorio contro i furti

Il comune di Taurano sta attualmente affrontando una grave ondata di furti che ha messo in allarme la comunità. La tranquillità dei cittadini è stata disturbata da mesi a causa di continui raid che hanno preso di mira abitazioni singole e appartamenti. La situazione ha generato disperazione, ansia e disorientamento tra gli abitanti, dai giovani agli anziani.

In risposta a questa emergenza, il consigliere comunale Valentino Ferraro ha proposto un’idea interessante: la creazione di ronde di volontariato. In un post su social media, Ferraro ha suggerito l’organizzazione di un gruppo WhatsApp per coordinare i cittadini volontari, lavorando su turni per fornire un supporto aggiuntivo alle forze dell’ordine. Questo intervento mira a contrastare i furti e a migliorare la sicurezza della comunità.

Ferraro ha evidenziato la necessità di un approccio tempestivo e pratico, discutendo la possibilità di coinvolgere direttamente il Sindaco Taurano Maffettone. La proposta prevede la collaborazione tra i volontari e le forze dell’ordine per garantire un intervento rapido ed efficace contro i criminali che agiscono con notevole professionalità.

Il post di Ferraro ha sollevato domande su possibili misure di sicurezza, come la videosorveglianza, ma ha sottolineato l’importanza di evitare demagogie politiche e concentrarsi su soluzioni pratiche. L’appello è diretto alla comunità, chiedendo quanti cittadini sarebbero disponibili a partecipare a questo servizio di volontariato in base alle loro disponibilità di lavoro.

In attesa di un accordo su questa proposta, Ferraro ha esortato alla concretezza, affermando che le chiacchiere sono state già consumate e che è tempo di agire. La proposta di ronde di volontariato potrebbe rappresentare un modo concreto per affrontare l’attuale emergenza di sicurezza a Taurano, coinvolgendo attivamente la comunità nel processo di protezione della propria tranquillità e sicurezza.