SCANDONE AVELLINO , SCRIMMAGE POSITIVO CONTRO LA POWER BASKET SALERNO

L’ASD Felice Scandone Avellino, in attesa dell’esordio nei PLAY IN di domenica prossima in quel di Milazzo, questa mattina è scesa in campo per un test amichevole. La formazione allenata da coach Sanfilippo si è misurata contro la Power Basket Salerno in uno scrimmage che ha dato ottimi risultati ai biancoverdi. All’IT Svil Arena di Salerno il risultato finale è stato 79-73 a favore dei lupi. Così coach Sanfilippo al termine della gara: “E’ stata certamente un’utile sgambata per ritrovare ritmo e inserire al meglio Mazzarese e Tonello nelle nostre rotazioni, abbiamo provato nuovi giochi e qualche struttura di quintetto diversa. Continueremo a lavorare intensamente la prossima settimana per farci trovare subito pronti per l’inizio di questa nuova e intensa fase della stagione”.

PARZIALI 20-23; 18-14; 14-24; 21-18