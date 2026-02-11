SOS 4 ZAMPE. Avella, smarrito il cane Roky in zona Fusaro: appello per ritrovarlo

11/02/2026 binews.it ATTUALITA', AVELLA, SOS 4 zampe 0

SOS 4 ZAMPE. Avella, smarrito il cane Roky in zona Fusaro: appello per ritrovarlo

Momenti di preoccupazione ad Avella, dove in zona Fusaro si è allontanato dalla propria abitazione Roky, un cagnolino di piccola taglia attualmente sotto cura.

Il cane, dal pelo bianco con macchie color nocciola e dall’aspetto simile a uno spitz, è stato visto per l’ultima volta nei pressi della zona residenziale. I proprietari lanciano un accorato appello alla cittadinanza affinché chiunque lo avvisti possa segnalarlo tempestivamente.

Roky necessita di attenzioni e cure, per questo è fondamentale ritrovarlo al più presto.

 Contatti utili

Per qualsiasi informazione o segnalazione è possibile contattare:

  • Michele Napolitano: 327 9951712

  • 081 8252781

Si invita chi vive o transita nella zona Fusaro a controllare giardini, garage e spazi aperti. Anche una semplice segnalazione può essere determinante per riportare Roky a casa.

Condividere l’appello può fare la differenza.

SOS 4 ZAMPE. Avella, smarrito il cane Roky in zona Fusaro: appello per ritrovarlo