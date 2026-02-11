SOS 4 ZAMPE. Avella, smarrito il cane Roky in zona Fusaro: appello per ritrovarlo

Momenti di preoccupazione ad Avella, dove in zona Fusaro si è allontanato dalla propria abitazione Roky, un cagnolino di piccola taglia attualmente sotto cura.
Il cane, dal pelo bianco con macchie color nocciola e dall’aspetto simile a uno spitz, è stato visto per l’ultima volta nei pressi della zona residenziale. I proprietari lanciano un accorato appello alla cittadinanza affinché chiunque lo avvisti possa segnalarlo tempestivamente.
Roky necessita di attenzioni e cure, per questo è fondamentale ritrovarlo al più presto.
Contatti utili
Per qualsiasi informazione o segnalazione è possibile contattare:
Michele Napolitano: 327 9951712
081 8252781
Si invita chi vive o transita nella zona Fusaro a controllare giardini, garage e spazi aperti. Anche una semplice segnalazione può essere determinante per riportare Roky a casa.
Condividere l’appello può fare la differenza.