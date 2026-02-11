Da Baiano al tiro con l’arco nazionale: l’ascesa di Carmine Antonio Colucci

Una passione nata quasi per gioco, diventata in poco tempo un percorso di crescita costante e ricco di soddisfazioni. È la storia di Carmine Antonio Colucci, classe 1983, originario di Baiano, che ha scoperto il tiro con l’arco nel 2023 quasi per caso, durante una giornata in un parco divertimenti.

Da quel momento, però, quella curiosità si è trasformata in impegno, allenamento e risultati di rilievo nel panorama arcieristico regionale e nazionale.

Nello stesso anno dell’esordio, Colucci centra subito un traguardo importante: secondo posto alla gara esordienti della Regione Lazio alla distanza di 30 metri. Un risultato che conferma talento e determinazione.

A gennaio 2024, durante la gara Indoor di Latina, realizza un eccellente 555 punti su 600, contribuendo in modo decisivo alla qualificazione della sua squadra, la ASD Arco Sport Roma, ai Campionati Italiani.

Il 2024 è l’anno della consacrazione. Colucci conquista il primo posto alla gara esordienti della Regione Lazio alla distanza di 50 metri, dimostrando una crescita tecnica costante.

Grazie ai risultati ottenuti nelle competizioni Indoor, si qualifica ai Campionati Italiani Indoor 2025 di Pordenone, entrando tra i primi 90 arcieri Seniores Maschili d’Italia e chiudendo al 70° posto nella classifica nazionale: un traguardo significativo per un atleta che pratica la disciplina da appena due anni.

Sempre nel 2024 arriva anche il titolo di Campione Regionale Targa nella distanza olimpica dei 70 metri, categoria Seniores Maschile, uno dei format più impegnativi e prestigiosi del tiro con l’arco.

La scorsa settimana Colucci ha sfiorato il podio al Campionato Regionale Lazio Indoor, classificandosi quarto. Ottimi anche i risultati di squadra: primo posto di categoria e terzo posto assoluto regionale.

Attualmente è in corsa per la qualificazione al prossimo Campionato Italiano, in programma a fine mese a Roma. Un obiettivo importante che rappresenterebbe l’ennesimo passo avanti in una carriera iniziata da poco ma già ricca di soddisfazioni.

A seguirlo nel percorso di crescita è il tecnico e allenatore Marco Santacroce, figura chiave nella preparazione dell’atleta.

La storia di Carmine Antonio Colucci dimostra come passione, disciplina e costanza possano trasformare un incontro casuale con uno sport in un percorso di eccellenza. Da Baiano ai palcoscenici nazionali, la freccia continua a puntare sempre più in alto.