Sant’Anastasia, torna il “Carnevale in Contrada”: tradizione e musica popolare il 13 febbraio

Sant’Anastasia si prepara a vivere una nuova giornata all’insegna della tradizione e della cultura popolare con l’atteso appuntamento del “Carnevale in Contrada”, in programma venerdì 13 febbraio 2026. L’iniziativa rientra nella rassegna “Vivi…Amo Sant’Anastasia”, inserita nel cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026, che dopo il successo delle manifestazioni natalizie torna ad animare la città con uno degli eventi più rappresentativi del periodo carnevalesco.

Protagonista della giornata sarà il Gruppo Operaio Zezi ’74 APS, storica realtà della musica popolare campana, che coinvolgerà cittadini, studenti e associazioni in un programma pensato per valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il senso di comunità.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9.30 con il corteo che partirà dalla Chiesa Sant’Antonio in Piazza San Francesco, attraversando alcune delle principali piazze cittadine, tra cui Piazza IV Novembre e Piazza Cattaneo, fino alla Madonna dell’Arco. Nel pomeriggio sono previsti ulteriori momenti di spettacolo con l’esecuzione della tradizionale Canzone della Zeza nelle località ’O Ponte ’e Fierro alle ore 16.00 e Abbasce ’e Rumane alle ore 18.00.

L’evento rappresenta un’occasione di partecipazione collettiva che unisce generazioni diverse, promuovendo il patrimonio culturale e musicale del territorio. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere parte alle iniziative per vivere insieme una giornata dedicata alla storia, alla tradizione e all’identità culturale della comunità.