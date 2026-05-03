Soccorso Alpino Campania, tre interventi in poche ore tra Costiera, Casertano e Monte Faito

Giornata particolarmente intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato oggi in tre distinti interventi di emergenza sul territorio regionale, tra la Costiera Amalfitana, l’alto casertano e l’area del Monte Faito.

Il primo intervento è avvenuto nel territorio di Maiori, lungo la SS163, dove un motociclista è precipitato con il proprio mezzo. L’uomo è stato raggiunto inizialmente dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco. Successivamente è intervenuto anche l’elisoccorso di Salerno, con il supporto del CNSAS attivato dalla centrale operativa. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato a mano fino alla strada e recuperato tramite verricello dall’elicottero, per poi essere trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Il secondo intervento ha riguardato un uomo colto da malore mentre percorreva in e-bike il sentiero che collega Monte Camino al comune di Galluccio, in provincia di Caserta. La centrale operativa 118 ha provveduto a geolocalizzare il ciclista e ad attivare sia l’elisoccorso da Napoli sia una squadra terrestre del Soccorso Alpino. L’equipe sanitaria, calata sul posto con verricello, ha raggiunto e stabilizzato l’uomo, successivamente recuperato in elicottero. Il personale a terra ha invece supportato le operazioni e assistito i compagni di escursione, in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Mignano Monte Lungo.

Il terzo intervento si è svolto nel primo pomeriggio nell’area del Monte Faito, dove un escursionista di 34 anni risultava disperso. L’uomo, dopo aver trascorso la notte sul Monte Molare, aveva deciso di proseguire a piedi lungo un sentiero, perdendo però l’orientamento in una zona impervia. Dopo aver richiesto aiuto al 112, sono scattate le operazioni coordinate dai Carabinieri di Castellammare di Stabia, che hanno attivato il CNSAS. I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’escursionista dall’alto, mettendolo in sicurezza e accompagnandolo a valle.

Tre interventi diversi per dinamica e contesto, ma accomunati dalla rapidità e dall’efficacia delle operazioni di soccorso, che hanno permesso di garantire assistenza in situazioni ad alto rischio.