Avellino is back: Francis show, Cremona al tappeto e playoff conquistati

L’Unicusano Avellino Basket conquista i playoff e continua a inseguire il sogno A1. Al PalaDelMauro i biancoverdi superano la Ferraroni JuVi Cremona per 81-75 al termine di una gara intensa, equilibrata e decisa nei momenti chiave.

Una vittoria che vale la postseason e che proietta la squadra di coach Gennaro Di Carlo verso la sfida contro la Fortitudo Bologna. La serie, al meglio delle cinque gare, inizierà giovedì 7 maggio al PalaDozza, dove si giocheranno anche gara 2 sabato 9. Poi il confronto si sposterà ad Avellino per gara 3 ed eventuale gara 4, in programma al PalaDelMauro martedì 12 e giovedì 14, con l’eventuale “bella” di nuovo a Bologna domenica 17.

Contro Cremona serviva una prova di carattere, e così è stato. Avellino ha sofferto, ha rincorso, ma ha trovato nel momento decisivo lucidità e qualità. Su tutti Blake Francis, protagonista assoluto con 34 punti e riferimento offensivo costante. Bene anche Lewis e Grande, decisivi nel ricucire gli strappi creati dagli ospiti.

Dopo un primo quarto equilibrato (24-24), Cremona ha provato a prendere il controllo della gara, chiudendo avanti all’intervallo (42-45) e allungando anche nella terza frazione. Avellino però è rimasta dentro la partita, trovando nella difesa e nelle giocate individuali la forza per rientrare.

L’ultimo quarto è stato quello decisivo. I biancoverdi hanno alzato l’intensità, trovando il sorpasso e gestendo con maggiore lucidità i possessi finali. Nonostante il tentativo di rientro degli ospiti, Avellino ha mantenuto il controllo fino al definitivo 81-75.

A fine gara coach Di Carlo ha sottolineato la reazione della squadra: «Nel primo tempo abbiamo concesso troppo in campo aperto, poi ci siamo sistemati difensivamente. Nei momenti chiave ho visto dieci combattenti. In mezzo a tante difficoltà abbiamo raggiunto i playoff, ora ce la giochiamo, ma è giusto godersi questo momento».

Ora si apre una nuova fase. L’Avellino entra nei playoff con entusiasmo e consapevolezza, pronta a confrontarsi con una delle squadre più attrezzate del campionato.

Unicusano Avellino Basket – Ferraroni Juvi Cremona 81-75 (24-24, 18-21, 15-16, 24-14)

Unicusano Avellino Basket: Blake Francis 34 (7/11, 5/15), Jaren Lewis 19 (7/12, 0/1), Alessandro Grande 11 (0/1, 3/6), Lucas Fresno 4 (2/2, 0/0), Giovanni Pini 4 (2/2, 0/0), Alexander Cicchetti 3 (1/4, 0/0), Rei Pullazi 2 (0/1, 0/3), Andrea Zerini 2 (1/2, 0/0), Mikk Jurkatamm 2 (0/1, 0/3), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

Coach: Di Carlo

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 31 (9+22) – Assist: 15

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 18 (4/5, 2/8), Kadeem Allen 16 (4/5, 2/3), Alessandro Panni 13 (3/5, 2/6), Matias Bortolin 8 (3/6, 0/0), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/4), Vittorio Bartoli 5 (1/3, 1/3), Simone Barbante 4 (2/3, 0/3), Andrea La Torre 2 (1/2, 0/1), Edoardo Del Cadia 2 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/2, 0/2), Matteo Di Croce 0 (0/0, 0/0)

Coach: Bechi

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 36 (10+26) – Assist: 13

Arbitri: Alessandro Costa, Matteo Roiaz, Helmi Tognazzo