Sirignano brilla a livello nazionale: l’ASD AN.SI.CA. Ginnastica Ritmica porta a casa nuove medaglie dal Campionato Libertas

Ancora un trionfo sportivo per il mandamento Baianese grazie all’ASD AN.SI.CA. Ginnastica Ritmica di Sirignano, che ha portato a casa prestigiose medaglie alla seconda tappa dei Campionati Nazionali Libertas, svoltasi dal 16 al 18 maggio presso il Palazzetto dello Sport PalaCoccia di Veroli (Lazio).

Una competizione di altissimo livello, con la partecipazione di numerose società provenienti da tutto il Centro e Nord Italia, in cui le ginnaste campane – sotto la guida del tecnico federale FGI Antonietta Iossa – hanno dato prova di talento, tecnica e determinazione.

🏆 I risultati:

Monteforte Eliana (categoria Gold Nazionale Italiana ): 🥈 Vicecampionessa nazionale nella specialità clavette 🥉 Bronzo nella specialità palla

Cetronio Patrizia (Gold Nazionale): 🥉 Doppio bronzo nelle specialità clavette e cerchio

Masucci Sophia (Gold Nazionale): 🥉 Bronzo nel cerchio 🏅 Quarto posto nel nastro , a un soffio dal podio

Pisanti Ilaria (Silver LE Nazionale): 🥉 Bronzo nel cerchio 🏅 Quinto posto nella palla

Auriemma Chiara (Silver LE Nazionale): 🏅 Doppio quinto posto in palla e cerchio , posizionandosi appena fuori dal podio



🇮🇹 Un orgoglio per tutto il territorio

Il successo delle ginnaste dell’ASD AN.SI.CA. rappresenta un motivo di grande orgoglio per Sirignano e per l’intero mandamento Baianese. Le atlete hanno saputo farsi valere in un contesto nazionale, tenendo alto il nome della propria società sportiva e del proprio territorio.

Grande la soddisfazione anche per il tecnico Antonietta Iossa, che ha commentato:

“Questi risultati sono il frutto del lavoro costante, della passione e del sacrificio delle nostre ragazze. Siamo fieri di loro e pronti a nuove sfide.”

La ginnastica ritmica si conferma così una delle eccellenze sportive del territorio, capace di formare giovani atlete e di offrire loro opportunità importanti a livello nazionale.