Napoli-Cagliari, tre maxischermi in città: il sindaco Manfredi trasforma le piazze in stadi a cielo aperto

In occasione della partita Napoli-Cagliari, in programma venerdì 23 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Comune di Napoli ha predisposto l’allestimento di tre maxischermi in altrettante piazze della città per consentire ai tifosi di seguire insieme l’attesissimo match.

Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha scelto tre luoghi simbolici del capoluogo: Piazza del Plebiscito, storica sede delle grandi celebrazioni sportive; Piazza Mercato, cuore popolare e dinamico della città; e Piazza Giovanni Paolo II, nel quartiere di Scampia, sempre più protagonista di eventi pubblici e culturali.

La decisione arriva in un momento di grande attesa per i tifosi partenopei. Il Napoli, infatti, è ancora in corsa per lo scudetto e la sfida contro il Cagliari rappresenta un passaggio cruciale. Per questo motivo l’amministrazione ha voluto offrire ai cittadini l’opportunità di vivere l’evento in forma collettiva, in un clima di festa e partecipazione.

I tre maxischermi saranno attivi sin dal pre-partita e saranno affiancati da un servizio d’ordine rafforzato, con la presenza di forze dell’ordine, personale sanitario e volontari della Protezione Civile. L’accesso alle piazze sarà gratuito fino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sulla sicurezza: saranno vietati oggetti pericolosi, bottiglie di vetro e bevande alcoliche.

Napoli si prepara così a vivere un’altra notte di emozioni, con le piazze trasformate in stadi a cielo aperto, pronte ad accogliere migliaia di cuori azzurri uniti da una sola speranza: sognare fino all’ultimo.