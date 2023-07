SANT’Oggi. Sabato 29 luglio la chiesa festeggia beato Urbano II, santi Marta, Maria e Lazzaro di Betania

2

9 luglio: sant’Olaf re di Norvegia, nacque nel 995 e come era consuetudine del suo popolo vichingo, prese parte ad alcune spedizioni dirette verso l’Inghilterra e l’Islanda e fu proprio in Inghilterra che conobbe il cristianesimo e fu battezzato nel 1010, Olaf trascorse diversi anni in Inghilterra, combattendo contro i Danesi, per poi fare ritorno in Norvegia nel 1015 autoproclamandosi re di Norvegia, dopo aver guadagnato l’appoggio dei cinque sovrani che allora detenevano il potere nella regione, organizzò lo Stato secondo le leggi e le usanze dei cristiani, distrusse il paganesimo; costruì varie chiese facendo venire dall’Inghilterra sacerdoti cattolici e con lui si cominciò ad applicare in Norvegia, il diritto ecclesiastico anglosassone; fu ucciso nel 1030 nella battaglia di Stiklestad, contro la cosiddetta “Armata dei Contadini”, guidata da alcuni nobili suoi avversari legati a Canuto I d’Inghilterra.