MONTEFORTE IRPINO: Il triste anniversario del tragico incidente sul Ponte dell’Autostrada A16 Napoli-Bari: 10 anni di dolore e ricordo. Video

Oggi, 28 luglio 2023, segna il decimo anniversario del tragico incidente sul Ponte dell’Autostrada A16 Napoli-Bari, una data carica di emozioni per i familiari delle vittime e le comunità coinvolte. Dieci anni fa, il 28 luglio 2013, un pulman precipitò dal ponte a causa di un tragico incidente, portando con sé la vita di 40 persone.

Il ricordo di quella terribile giornata è ancora vivo nei cuori di coloro che hanno perso i propri cari in quella disastrosa situazione. Il dolore provocato da una tale perdita non è facilmente sanabile e il tempo sembra non attenuare la sofferenza. In questa dolorosa occasione, le famiglie delle vittime e le comunità colpite si uniscono per commemorare i loro cari e onorare la loro memoria.

Non sono solo i familiari delle vittime a partecipare a questo commovente momento di ricordo, ma anche alcuni sindaci dei paesi coinvolti. L’incidente ha infatti coinvolto diverse comunità lungo l’autostrada A16, lasciando un segno indelebile sulla solidarietà e il sostegno reciproco tra le città e i paesi colpiti.

Oggi, a 10 anni da quella tragica perdita, le preghiere e i pensieri di molti sono rivolti alle famiglie delle vittime. In questo giorno speciale, la comunità si stringe intorno a loro per dimostrare che non sono soli nel loro dolore e nella loro lotta per la giustizia e la sicurezza sulle strade.

L’incidente sul Ponte dell’Autostrada A16 Napoli-Bari rimarrà una ferita aperta, ma è importante che la società non dimentichi mai ciò che è accaduto e continui ad impegnarsi per prevenire simili tragedie in futuro. Solo così il ricordo delle vittime potrà trasformarsi in un monito costante per la sicurezza di tutti coloro che utilizzano le nostre strade.

(Andrea Salvatore Guerriero)

VIDEO E FOTO