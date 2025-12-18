Sant’Anastasia, “In Piazza per la Speranza”: mercatino solidale a sostegno di Telethon

Sant’Anastasia si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della solidarietà e della condivisione. Giovedì 19 dicembre 2025, in Piazza Siano, si terrà l’iniziativa “In Piazza per la Speranza”, un mercatino di beneficenza promosso e patrocinato dal Comune di Sant’Anastasia e dedicato alla raccolta fondi a favore di Telethon.

L’evento è organizzato dal 1° Istituto Comprensivo “Ten. M. De Rosa” di Sant’Anastasia, con il coinvolgimento diretto della dirigente scolastica, degli alunni, dei docenti e delle famiglie. Un momento che unisce scuola, territorio e cittadinanza in un progetto di forte valore sociale.

Il mercatino sarà aperto dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e offrirà l’occasione di sostenere la ricerca scientifica attraverso piccoli gesti di solidarietà, contribuendo concretamente alle attività di Telethon a sostegno delle malattie genetiche rare.

“In Piazza per la Speranza” rappresenta non solo un appuntamento natalizio, ma anche un’importante opportunità educativa, che promuove nei più giovani i valori dell’impegno civico, della partecipazione e dell’aiuto verso il prossimo.

L’invito è rivolto a tutta la comunità: partecipare significa trasformare un pomeriggio in piazza in un gesto concreto di speranza.