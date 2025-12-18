Avellino, stretta della Guardia di Finanza: sequestrati migliaia di fuochi illegali e prodotti natalizi non sicuri

Prosegue senza sosta l’azione di controllo della Guardia di Finanza di Avellino in vista delle festività natalizie e di fine anno. Dall’inizio del mese, i militari dei reparti territoriali hanno intensificato i servizi sul territorio, portando a risultati significativi sul fronte della sicurezza dei consumatori e della legalità commerciale.

Nel corso di diverse operazioni, sono stati sequestrati oltre 15mila fuochi d’artificio detenuti in maniera irregolare, privi delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Per tali violazioni, due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di materiale esplodente.

Parallelamente, le Fiamme Gialle hanno intercettato anche un ingente quantitativo di prodotti natalizi, elettrici e cosmetici non conformi agli standard di sicurezza, sottoponendo a sequestro oltre 18mila articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In questo caso, altri due responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le irregolarità riscontrate.

L’attività rientra in un più ampio piano di controlli disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, in linea con le direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di prevenire rischi legati all’uso improprio di materiale pirotecnico e alla vendita di prodotti non sicuri.

Un’azione che conferma il costante presidio di legalità sul territorio e la volontà di tutelare sia i cittadini, spesso inconsapevoli dei pericoli legati a merci non a norma, sia gli operatori economici che rispettano le regole. Controlli che continueranno anche nei prossimi giorni, in un periodo particolarmente delicato per sicurezza e consumi.