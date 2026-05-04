Sant’Anastasia, focus su micro e nanoplastiche: incontro pubblico su salute e ambiente

SANT’ANASTASIA – Un tema sempre più attuale e spesso invisibile: quello delle micro e nanoplastiche e del loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente. Sarà questo il centro dell’incontro pubblico in programma martedì 5 maggio 2026 alle ore 18:30 presso la Sala Convegni del Santuario Madonna dell’Arco.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sant’Anastasia insieme a Plastic Free Campania e al Lions Club Sant’Anastasia – Monte Somma, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che riguarda la vita quotidiana di tutti.

Le microplastiche, infatti, sono ormai presenti nell’aria, nell’acqua e negli alimenti, tanto che – come sottolineato dagli organizzatori – vengono inalate e ingerite ogni giorno, spesso senza che ce ne rendiamo conto.

Durante l’incontro interverranno esperti del settore:

* il professor Raffaele Marfella, ordinario di Medicina Interna all’Università “Luigi Vanvitelli”;

* Silvana Maria Rosaria Cantone, referente di Plastic Free Campania.

Le conclusioni saranno affidate al dottor Gianfranco Ucci, vice governatore del Lions Club Distretto 108Ya.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del sindaco Carmine Esposito, mentre la moderazione sarà curata dal dottor Pasquale Pio Auriemma.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per approfondire rischi, conseguenze e possibili azioni per contrastare un fenomeno che, pur essendo invisibile, ha effetti concreti sulla salute e sull’ambiente.