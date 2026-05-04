Maggio della Prevenzione, arriva anche a Pago del Vallo di Lauro: screening gratuiti con i Camper della Salute

PAGO DEL VALLO DI LAURO – La prevenzione arriva direttamente tra i cittadini. Il Comune di Pago del Vallo di Lauro è tra le tappe del “Maggio della Prevenzione” promosso dall’Asl di Avellino, un’iniziativa che punta a diffondere la cultura della salute attraverso servizi gratuiti sul territorio.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio, quando i Camper della Salute faranno tappa nell’area parcheggio del Municipio, in via Passeggiata, offrendo una giornata dedicata agli screening gratuiti.

Screening disponibili

Durante la giornata sarà possibile accedere a diversi controlli fondamentali per la diagnosi precoce:

* Tumore della mammella: donne tra i 50 e i 69 anni

* Cervice uterina: Pap test (25-29 anni) e HPV DNA test (30-64 anni)

* Colon retto: uomini e donne tra i 50 e i 69 anni

* Epatite C: cittadini nati tra il 1969 e il 1989

Accanto agli screening, sarà attivo anche un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti, per sensibilizzare la popolazione su un tema di grande rilevanza sociale.

Il progetto

L’iniziativa rientra nel programma “Salute in Movimento”, realizzato in collaborazione con i Comuni della provincia. L’obiettivo è portare la sanità più vicino alle persone, facilitando l’accesso agli esami e intercettando bisogni spesso trascurati.

Il tour si sviluppa lungo quattro tappe:

* 9 maggio: Prata Principato Ultra

* 16 maggio: Taurasi

* 23 maggio: Atripalda

* 30 maggio: Pago del Vallo di Lauro

Prenotazioni

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare nella settimana precedente alla tappa, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, contattando il numero dedicato: 320 315 7038.

Un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute, senza costi e senza lunghe attese, con la prevenzione che diventa davvero accessibile a tutti.