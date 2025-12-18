Sant’Anastasia, entra nel vivo il Natale 2025: tutti gli eventi dal 18 dicembre in poi

Prosegue a Sant’Anastasia il ricco calendario de “La magia del Natale”, la rassegna di iniziative promossa dall’Amministrazione comunale per accompagnare cittadini e visitatori fino all’Epifania. Dopo i primi appuntamenti di inizio mese, da oggi 18 dicembre il programma entra nella sua fase più intensa, con eventi pensati per tutte le età, tra musica, tradizione, spettacolo e momenti dedicati ai più piccoli.

Dal 19 al 21 dicembre spazio al Villaggio di Natale in Villa Comunale, con animazione, luci e attività dedicate alle famiglie. Il 22 dicembre è in programma la Tombolata di Natale Inclusiva presso il Centro Diversamente Uguali, un appuntamento all’insegna della condivisione e della solidarietà.

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, riflettori puntati sulla Scena biblica del presepe in piazza Sant’Antonio, un momento suggestivo che richiama la tradizione e il significato più autentico delle festività.

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, torna invece la musica con Presepe Vivente e spettacoli che animeranno il centro cittadino, mentre il 28 dicembre sarà la volta di “Il volo natalizio”, un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli con atmosfere fiabesche e intrattenimento.

Il calendario prosegue anche dopo Natale: il 29 dicembre è previsto “Natale con i doni” e animazione per bambini, mentre tra il 30 dicembre e il 2 gennaio spazio alla musica live, ai concerti e agli spettacoli di fine anno, per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno in festa.

Il gran finale arriverà il 4 e 6 gennaio, con appuntamenti dedicati alla Befana, spettacoli itineranti, animazione e tradizioni popolari che chiuderanno ufficialmente il programma natalizio.

Un cartellone ampio e variegato che conferma Sant’Anastasia come uno dei comuni più attivi del territorio nel periodo natalizio, con iniziative diffuse e pensate per valorizzare il centro cittadino, le tradizioni e il senso di comunità.

Il Natale a Sant’Anastasia entra nel vivo: da oggi fino all’Epifania, la città è pronta a vivere giorni di festa, condivisione e magia.