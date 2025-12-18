Roccarainola, giornata di prevenzione con visite gratuite: appuntamento il 28 dicembre a Sasso

Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione è in programma domenica 28 dicembre 2025 a Roccarainola, nella frazione Sasso, grazie a un’iniziativa che unisce associazioni, professionisti e istituzioni locali.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 17.00 presso la Scuola dell’Infanzia di Sasso ed è promosso da Amos Partenio ODV, dall’Associazione Sociale e Culturale “L’Incontro” APS e dall’Istituto Comprensivo Statale Roccarainola-Tufino, con il patrocinio del Comune di Roccarainola.

Durante la giornata sarà possibile effettuare visite mediche gratuite, esclusivamente su prenotazione, con il supporto di un’équipe di specialisti che offriranno consulenze in diversi ambiti sanitari:

• Dott. Carlo Iannace – senologo

• Dott. Giuseppe Amaturo – senologo

• Dott. Michele Capozzi – ecografista (qualora ritenuto necessario dal senologo)

• Dott. Nico Salvi – dermatologo (massimo 15 visite)

• Dott. Davide Fusco – audioprotesista (massimo 15 visite)

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, favorendo l’accesso a controlli fondamentali per la salute, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’attenzione al benessere personale rischia spesso di passare in secondo piano.

Le visite saranno effettuate solo su prenotazione, da richiedere tramite WhatsApp al numero 371 4857752, inviando un messaggio con nome e cognome. I partecipanti saranno successivamente contattati per la conferma e l’orario della visita.

Gli organizzatori ricordano che è necessario rispettare scrupolosamente l’orario assegnato e che le visite sono individuali; l’accompagnatore è ammesso solo in caso di minori o persone non autosufficienti.

Un’occasione preziosa per prendersi cura di sé e della propria salute, resa possibile dalla collaborazione tra volontariato, professionisti sanitari e comunità locale.