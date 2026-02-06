Estrazioni Lotto e Superenalotto del 6 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti e i ritardatari aggiornati

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di venerdì 6 febbraio 2026, con milioni di giocatori in attesa di conoscere le combinazioni vincenti e l’andamento dei numeri più ritardatari.
I numeri del Lotto del 6 febbraio 2026
• Bari: 9 – 55 – 48 – 87 – 35
• Cagliari: 8 – 23 – 16 – 43 – 34
• Firenze: 1 – 26 – 82 – 69 – 84
• Genova: 77 – 4 – 26 – 23 – 83
• Milano: 89 – 78 – 30 – 19 – 76
• Napoli: 78 – 55 – 72 – 18 – 54
• Palermo: 23 – 59 – 87 – 44 – 18
• Roma: 41 – 18 – 67 – 2 – 14
• Torino: 9 – 75 – 73 – 59 – 78
• Venezia: 58 – 33 – 67 – 62 – 46
• Nazionale: 57 – 69 – 68 – 58 – 37
I 20 numeri del 10eLotto
1 – 4 – 8 – 9 – 16 – 18 – 23 – 26 – 30 – 33 – 41 – 48 – 55 – 58 – 59 – 75 – 77 – 78 – 82 – 89
Numero Oro: 9
Doppio Oro: 9, 55
Extra: 2 – 19 – 34 – 35 – 43 – 44 – 62 – 67 – 69 – 72 – 73 – 76 – 83 – 84 – 87
Superenalotto: combinazione e jackpot
La combinazione vincente del Superenalotto è:
6 – 17 – 31 – 8 – 36 – 75
Jolly: 90
Superstar: 82
Il jackpot per il concorso del 6 febbraio 2026 raggiunge 116.600.000 euro, mentre per la prossima estrazione del 7 febbraio è stimato in 117.600.000 euro.
I numeri più ritardatari del Lotto
Tra i ritardi più significativi spiccano:
• Bari: 20 (assenza da 134 estrazioni)
• Cagliari: 55 (108 estrazioni)
• Torino: 18 (104 estrazioni)
• Genova: 34 (95 estrazioni)
• Milano: 55 (83 estrazioni)
Per la ruota di Napoli restano osservati speciali il 3 (82 concorsi di ritardo), il 41 (72) e l’84 (63).
Ritardatari del Superenalotto
In vista della prossima estrazione, i numeri più attesi sono:
4 (62 estrazioni di ritardo), 87 (55), 62 (51), 15 (45), 23 (42), 70 (38).
L’attenzione degli appassionati resta ora rivolta al prossimo concorso, con jackpot in crescita e diversi numeri storicamente ritardatari che continuano a far registrare assenze prolungate.